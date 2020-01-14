Минобороны показало видео боевых учений мотострелков и артиллеристов

Минобороны России опубликовало видео боевых учений, в которых приняли участие около 25 тыс. мотострелков, военных инженеров, артиллеристов и представителей других подразделений. Оно доступно на официальной странице ведомства в Facebook.

В сообщении министерства говорится, что учения прошли на полигонах Урала, Сибири, Поволжья, Киргизии и Таджикистана. В них были задействованы оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные системы С-300 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», сообщили в ведомстве.

На опубликованном видео можно увидеть российских военных в зимней защитной форме и различную военную технику. Кроме того, на ролике запечатлена подготовка к пробным запускам ракет.

Видео: Минобороны России

В начале января в Минобороны назвали дату проведения боевых пусков зенитных ракетных комплексов С-400. Там сообщили, что пуски пройдут с полигона в Астраханской области в августе 2020 года.