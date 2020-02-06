Ургант извинился за шутку о космонавтах и сделал «выговор» ее автору

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 12:31
Как торговать криптовалютой на фоне коронавируса Крипто, 15:12 На отправленном на карантин в Гонконге лайнере оказалось четверо россиян Общество, 15:09 Эксперты оценили данные о лидирующих по потреблению водки регионах Общество, 15:03 Какие необычные продукты до неузнаваемости изменят страховой рынок Pro, 15:03 10 закрытых клубов от Лондона до Сочи РБК и Reef Residence, 15:01 В январе в России зафиксировали рост продаж новых легковых автомобилей Бизнес, 14:51 Кузнецова и Павлюченкова отказались сыграть за сборную России по теннису Спорт, 14:49 Путин поручил выделить бюджетные средства на ремонт домов и дорог в Крыму Экономика, 14:48 Володин назвал причиной упадка регионов России «кормежку» республик СССР Экономика, 14:44 Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России Общество, 14:43 Рада отказалась отменить сокращающий обучение на русском языке закон Политика, 14:33 Мосгорсуд возобновил уголовное дело о похищении Авраама Руссо Общество, 14:28 В Москве за взятку задержали следователя по особо важным делам Общество, 14:26 Ургант извинился за шутку о космонавтах и сделал «выговор» ее автору Общество, 14:25
Общество ,  
0 

Ургант извинился за шутку о космонавтах и сделал «выговор» ее автору

Иван Ургант (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Телеведущий Иван Ургант извинился за шутку о снижении требований к космонавтам со стороны «Роскосмоса» и сделал «выговор» ее автору в эфире программы «Вечерний Ургант». Это произошло после того, как на предыдущий выпуск отреагировал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Нас жизнь научила: если обидел кого-то, нужно извиняться», — сказал Ургант. По его словам, в программе также впервые «решили сделать выговор» сценаристу, который придумал эту шутку. После этого он и позвал на сцену сотрудника — мужчину в тельняшке.

«Дмитрий, не снижайте требования к кандидатам в космонавты. Вот один раз мы снизили требования к сценаристам, и посмотрите, с кем приходится иметь дело», — обратился Ургант к главе «Роскосмоса».

Рогозин ответил на шутку Урганта о снижении требований к космонавтам
Общество

4 февраля Рогозин заявил, что «Роскосмос» начал переговоры с Центром подготовки космонавтов по поводу отказа от некоторых требований к космонавтам. По словам главы госкорпорации, это стоит сделать с учетом более современных космических кораблей и автоматики, которая частично замещает человека. «В противном случае нам еще долго придется отбирать в отряд суперменов», — отметил он.

Ургант в ходе своей программы отреагировал на эту новость, пошутив, что легкое психическое отклонение или «судимость по малолетству» не должны помешать человеку осуществить мечту и полететь в космос.

В ответ Рогозин написал в своем Twitter, что если восемь лет практически ежедневно вести развлекательную передачу, «не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится». По его словам, телеведущему только и остается «ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев».

Теги: Иван Ургант, Дмитрий Рогозин, космонавты
Материалы по теме
Рогозин ответил на шутку Урганта о снижении требований к космонавтам
Общество
Рогозин предложил снизить требования к набору космонавтов
Общество
В «Вечернем Урганте» показали удаленный фрагмент интервью с блогером
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter