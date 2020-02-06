Ургант извинился за шутку о космонавтах и сделал «выговор» ее автору

Иван Ургант (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Телеведущий Иван Ургант извинился за шутку о снижении требований к космонавтам со стороны «Роскосмоса» и сделал «выговор» ее автору в эфире программы «Вечерний Ургант». Это произошло после того, как на предыдущий выпуск отреагировал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Нас жизнь научила: если обидел кого-то, нужно извиняться», — сказал Ургант. По его словам, в программе также впервые «решили сделать выговор» сценаристу, который придумал эту шутку. После этого он и позвал на сцену сотрудника — мужчину в тельняшке.

«Дмитрий, не снижайте требования к кандидатам в космонавты. Вот один раз мы снизили требования к сценаристам, и посмотрите, с кем приходится иметь дело», — обратился Ургант к главе «Роскосмоса».

4 февраля Рогозин заявил, что «Роскосмос» начал переговоры с Центром подготовки космонавтов по поводу отказа от некоторых требований к космонавтам. По словам главы госкорпорации, это стоит сделать с учетом более современных космических кораблей и автоматики, которая частично замещает человека. «В противном случае нам еще долго придется отбирать в отряд суперменов», — отметил он.