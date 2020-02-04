Рогозин предложил снизить требования к набору космонавтов
«Роскосмос» начал переговоры с Центром подготовки космонавтом по поводу отказа от некоторых требований к космонавтам. Об этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил в интервью ТАСС.
По его словам, необходимо решить, можно ли снять «в пределах разумного» часть требований с ученом более современных комических кораблей, большего числа автоматики, которая замещает человека. «В противном случае нам еще долго придется отбирать в отряд суперменов», — заключил Рогозин.
Он добавил, что кандидатов в космонавты поручил искать среди работников отрасли — конструкторов, инженеров и молодых профессионалов. На предприятиях отбор будут проводить специальные комиссии.
Согласно требованиям на сайте «Роскосмоса, чтобы стать космонавтом нужно:
- знать иностранные языки;
- хорошо разбираться в истории пилотируемой космонавтики;
- отличаться хорошим здоровьем, выносливостью, силой, быстротой и ловкостью;
- весить 50-90 кг и быть ростом от 150 до 190 см.
- быть не старше 35 лет
- окончить вуз по строго определенным специальностям: авиационная и ракетно-космическая техника; информатика; астрономия; химия и другие