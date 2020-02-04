Рогозин предложил снизить требования к набору космонавтов

Фото: Олег Кононенко / «Роскосмос»

«Роскосмос» начал переговоры с Центром подготовки космонавтом по поводу отказа от некоторых требований к космонавтам. Об этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил в интервью ТАСС.

По его словам, необходимо решить, можно ли снять «в пределах разумного» часть требований с ученом более современных комических кораблей, большего числа автоматики, которая замещает человека. «В противном случае нам еще долго придется отбирать в отряд суперменов», — заключил Рогозин.

Он добавил, что кандидатов в космонавты поручил искать среди работников отрасли — конструкторов, инженеров и молодых профессионалов. На предприятиях отбор будут проводить специальные комиссии.

Согласно требованиям на сайте «Роскосмоса, чтобы стать космонавтом нужно: