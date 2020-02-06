В Москве восемь автомобилей столкнулись на МКАД

Фото: Никита Попов / РБК

В Москве восемь машин столкнулись на 29-м км внешней стороны МКАД. Об этом сообщается на странице столичной Госавтоинспекции в Twitter.

По данным ведомства, авария произошла в 11:50 мск. В результате никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают причины случившегося.

В результате аварии движение на МКАД было затруднено. Впоследствии ГИБДД сообщила, что его восстановили в полном объеме. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» по состоянию на 13:28 мск, на внешней стороне МКАД образовалась семибалльная пробка. Она протянулась от 28-го до 32-го км автодороги (между Варшавским шоссе и Липецкой улицей).

В конце января в районе 37-го км МКАД столкнулись четыре автомобиля. В результате один человек погиб и два получили травмы. Одного пострадавшего эвакуировали с места аварии на вертолете. Движение машин было временно затруднено.