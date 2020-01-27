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Общество ,  
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В Москве один человек погиб в ДТП на МКАД

Один человек погиб и два получили травмы различной степени тяжести из-за столкновения четырех автомобилей на юге Москвы. Об этом в Twitter сообщает столичная Госавтоинспекция.

ДТП произошло около 13.00 мск в районе 37-го км внутренней стороны МКАД.

Одного пострадавшего эвакуировали с места происшествия вертолетом Московского авиационного центра. В сопровождении авиамедицинской бригады его доставили в специализированное лечебное учреждение столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Из-за аварии движение на внутренней стороне МКАД было затруднено на несколько километров, проехать можно было только по крайней левой полосе, сообщалось в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Позже участников ДТП переместили в крайний правый ряд, и для движения были открыты пять полос.

Ранее на Рубцовской набережной в центре Москвы автомобиль повредил дорожное ограждение и упал в реку Яуза. Водителя машины достали из воды и передали медикам. На место аварии был направлен кран, чтобы вытащить автомобиль из реки.

Теги: Москва, ДТП
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