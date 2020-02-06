Синоптики сообщили о резком падении атмосферного давления в Москве

Фото: Олег Яковлев / РБК

В столице зафиксировано резкое падение давления, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, в ночь со среды на четверг атмосферное давление в городе стало понижаться и к полуночи опустилось до 744,4 мм рт. ст. К 10 часам утра оно снизилось еще на 10 мм рт. ст., то есть до 734,6 мм рт. ст.

Сегодня столичный регион останется в поле пониженного давления, отметила Позднякова. Это может оказать негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей, детей и людей преклонного возраста.

В начале этой недели в столице также зафиксировали очень низкое атмосферное давление. 3 февраля оно опустилось до 722,9 мм рт. ст., побив рекорд 1981 года для этой даты. 2 февраля показания барометров понизились до 725,1 мм рт. ст., побив прежнее достижение 2 февраля 1939 года.