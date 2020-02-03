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Общество ,  
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В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали 3 февраля в Москве, оно опустилось до 722,9 мм рт. ст. (963,5 гПа). Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пал прежний минимум, который держался с 1981 года, когда в этот день показания барометров понизились до 964,4 гПа», — заявил он.

Синоптик отметил, что давление в Москве бьет рекорды второй день подряд. 2 февраля оно упало до 725,1 мм рт. ст., побив прежнее достижение 2 февраля 1939 года.

Ранее синоптики сообщили, что январь этого года стал самым теплым за последние 140 лет. Средняя температура воздуха в этом месяце составляла плюс 0,1 градуса, что выше нормы на 9,2 градуса. Превышение нормы синоптики фиксировали все дни первого месяца 2020 года, кроме 23 января, когда температура соответствовала норме. 

Теги: атмосферное давление, рекорд, синоптики, новости РБК
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