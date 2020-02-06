Кремль заявил о предстоящей проработке поправки о федеральных территориях

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Кремль не знаком с предложением закрепить в Конституции понятие «федеральные территории», этой инициативой занимается рабочая группа по подготовке поправок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет, не знакомы [с этой инициативой]. Она [поправка] будет в группе прорабатываться», — заявил представитель Кремля.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции сенатор Андрей Клишас ранее сообщил, что в Основном законе может появиться понятие «федеральных территорий», которые не будут входить в состав регионов, и будут управляться из Москвы.

По его словам, речь идет о местах, где размещены военные и стратегические объекты. Подобные территории со специальным правовым режимом уже существуют в ряде стран, в частности в Индии, США и Канаде, отметил он.