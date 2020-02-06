Кремль перенаправил Минобороны вопрос о гибели российских военных в Сирии

Фото: Anas Alkharboutli / Global Look Press

За разъяснениями относительно гибели российских военных в Сирии следует обратиться в профильные ведомства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Это надо в Минобороны обращаться, это не к нам... Если военные специалисты, то, наверное, надо в Минобороны обращаться или за разъяснениями в МИД», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов.

Согласно сообщению российского МИДа, во вторую половину января в сирийском Идлибе увеличилось количество нападений террористов: за последние две недели месяца они атаковали более 1 тыс. раз, в результате чего «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». МИД не сообщил никаких деталей о гибели российских граждан, не раскрыл их число, а также не уточнил, когда именно это произошло.

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реждеп Тайип Эрдоган осенью 2018 года договорились создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону. На ее территории еще продолжают действовать вооруженные боевики. В рамках договора российские военные патрулируют зону по периметру, а турецкая сторона организовала внутри него 12 наблюдательных постов.