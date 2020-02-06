Роскачество выявило превышение допустимого уровня цинка в презервативах

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Роскачество проверило наиболее популярные презервативы и обнаружило в некоторых изделиях превышение допустимого уровня цинка. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

Эксперты исследовали 17 образцов презервативов из натурального латекса, произведенных в России и за рубежом, в том числе в США, Китае и Великобритании. Качество изделий проанализировали по 60 показателям, большинство из которых касаются безопасности.

В ходе проверки выяснилось, что в презервативах трех марок превышен допустимый уровень цинка, а в двух — изопропилового спирта. В презервативах каких именно марок выявили нарушения, Роскачество не указывает, отмечая, что полные результаты исследования будут опубликованы до конца февраля.

Ранее Роскачество обнаружило в продукции ряда производителей черного перца плесень и кишечную палочку. Некоторые из данных компаний позднее объяснили РБК, что к этому могло привести нарушение условий транспортировки и хранения или несоблюдение условий проведений лабораторных испытаний.