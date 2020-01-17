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Производители черного перца ответили на претензии Роскачества

Производители черного перца ответили на претензии Роскачества, ранее обнаружившего в приправах некоторых торговых марок кишечную палочку, а также превышение по количеству бактерий и плесени.

В ООО «Сантус» (производитель перца Capo di Gusto) в ответ на запрос РБК сообщили, что микробиология продукта зависит как от первоначального качества сырья и условий технологического процесса, так и от условий транспортировки и хранения товара. На последнем этапе производства продукция компании проходит обработку, целью которой является «снижение микробиологической обсемененности». «На упаковке перца молотого обозначены пределы условий хранения, которые необходимо соблюдать. При любом нарушении этих параметров в продукте могут развиваться различные микроорганизмы», — заявила представитель компании.

Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце
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Представитель компании добавила, что ООО «Сантус» сертифицировано по стандарту Глобальной инициативы по безопасности пищевых продуктов (GFSI, the Global Food Safety Initiative).

В компании Proxima (производитель перца «Приправыч») РБК сообщили, что не согласны с результатами исследования Роскачества, а также рассказали, что уже направили в организацию соответствующее письмо.

«Согласно федеральному закону № 184-ФЗ «О техническом регулировании», продукция была повторно исследована в аккредитованном испытательном центре. Результат исследований полностью подтверждает качество и безопасность нашего продукта», — заявили в компании.

16 января Роскачество опубликовало результаты исследования черного молотого перца. Эксперты проанализировали продукт 30 торговых марок. Антирейтинг возглавил перец «Бабушкин хуторок», в котором нашли превышение по количеству бактерий, плесени, кишечную палочку и клостридию. В список нарушителей также попали «Русский аппетит», Capo Di Gusto, «Восточный гость», «Приправыч», «Гранум», «Магета», «Царская приправа» и Kotanyi.

Производители перца «Бабушкин хуторок», «Русский аппетит» и Kotanyi на момент публикации заметки на запросы РБК не ответили.

Теги: новости РБК, Роскачество, кишечная палочка
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