Производители черного перца ответили на претензии Роскачества, ранее обнаружившего в приправах некоторых торговых марок кишечную палочку, а также превышение по количеству бактерий и плесени.

В ООО «Сантус» (производитель перца Capo di Gusto) в ответ на запрос РБК сообщили, что микробиология продукта зависит как от первоначального качества сырья и условий технологического процесса, так и от условий транспортировки и хранения товара. На последнем этапе производства продукция компании проходит обработку, целью которой является «снижение микробиологической обсемененности». «На упаковке перца молотого обозначены пределы условий хранения, которые необходимо соблюдать. При любом нарушении этих параметров в продукте могут развиваться различные микроорганизмы», — заявила представитель компании.

Представитель компании добавила, что ООО «Сантус» сертифицировано по стандарту Глобальной инициативы по безопасности пищевых продуктов (GFSI, the Global Food Safety Initiative).

В компании Proxima (производитель перца «Приправыч») РБК сообщили, что не согласны с результатами исследования Роскачества, а также рассказали, что уже направили в организацию соответствующее письмо.