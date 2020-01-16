Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце

Роскачество изучило продукцию производителей черного перца и обнаружило в продукции некоторых брендов плесень и бактерии кишечной палочки. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.

Эксперты проанализировали 30 торговых марок черного молотого перца, произведенных в России, Австрии, Вьетнаме, Польше и Эстонии. Их проверили на соответствие 34 показателям качества и безопасности, в том числе на содержание потенциально опасных веществ (кадмий, свинец, мышьяк) и пестицидов, микробиологическую безопасность, массовую долю золы, влаги, эфирных масел, синтетических красителей и пиперина (основной компонент черного перца, который придает ему острый вкус). Кроме того, эксперты Роскачества оценили внешний вид, цвет, аромат и вкус перца, а также достоверность маркировки.

В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого по нормам Таможенного союза количества бактерий, в четырех — превышения по количеству плесени, в продукции трех марок обнаружились бактерии группы кишечной палочки и в одной — сульфитредуцирующие клостридии.

Антирейтинг Роскачества возглавил перец под торговой маркой «Бабушкин хуторок», в котором нашли превышения по количеству бактерий, плесени, кишечную палочку и клостридию. В список нарушителей также вошли «Русский аппетит», Capo Di Gusto, «Восточный гость», «Приправыч», «Гранум», «Магета», «Царская приправа» и Kotanyi.