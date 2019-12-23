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СМИ сообщили об атаке ВВС Израиля на объекты вблизи Дамаска

Израильские ВВС нанесли ракетные удары в районе Сейида-Зейнаб рядом с шоссе в международный аэропорт Дамаска в Сирии, сообщает телеканал Al Hadath.

По информации телеканала, ракеты были выпущены с израильских барж в Средиземном море.

Сирийское правительственное агентство SANA сообщило, что армия Сирии «реагирует на ракеты с оккупированных территорий» и ведет огонь по воздушным целям на подступах к Дамаску. В сообщении уточняется, что одна выпущенных в сторону Дамаска ракет упала в районе деревни Акраба в 20 километрах к юго-востоку от столицы. Кроме того, агентство сообщило, что сирийские ПВО сбили самолет над городом Джебла.

В армии Израиля отказались комментировать агентству «РИА Новости» сообщения СМИ об ударах.

SANA заявило о сбитых ПВО Сирии беспилотниках в районе аэропорта Хамы
Политика

В конце ноября сирийские ПВО сбили несколько ракет над южными пригородами Дамаска. Позднее израильские военные подтвердили, что самолеты Израиля атаковали «десятки иранских и сирийских целей».

Теги: Сирия, атака, Израиль
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