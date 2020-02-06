В Красноярском крае столкнулись более 10 автомобилей

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В Красноярском крае в ДТП попали более 10 машин, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Авария произошла около деревни Сухая Балка в Емельяновском районе. По данным МВД, причиной ДТП стала ограниченная видимость на дороге, вызванная плохими погодными условиями. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

«Движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. Движение регулируют наряды ДПС», — уточнили в ведомстве. В связи с этим водителям, следующим в направлении городов Канск и Ачинск, рекомендовано объезжать этот участок дороги через Северное шоссе.

В январе на трассе М-4 «Дон» в Адыгее произошло ДТП с участием 34 автомобилей. В результате погибли два мужчины в возрасте 54 и 55 лет, проживавшие в Краснодарском крае. Кроме того, три женщины были госпитализированы. По данным МВД, авария произошла из-за густого тумана и гололедицы.