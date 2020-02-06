В Красноярском крае столкнулись более 10 автомобилей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 63,17 (-0,26) Quote, 05 фев, 12:47
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 69,74 (-0,38) Quote, 05 фев, 12:47
В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт» Технологии и медиа, 09:00 SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО Политика, 08:55 СМИ сообщили о смерти сына экс-президента Киргизии в Москве Общество, 08:54 WADA пояснило ситуацию с допуском сборной России на ЧМ-2022 Спорт, 08:52 История закрытых клубов: от королевы Марго до Маргарет Тэтчер РБК и Reef Residence, 08:45 Ночь на 6 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы Общество, 08:31 Трамп пообещал обратиться к нации после завершения процедуры импичмента Политика, 08:29 Тайвань из-за коронавируса запретил въезд с материкового Китая Общество, 08:12 Три очка Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто» в матче НХЛ Спорт, 08:10 Силовики пришли с обысками в минобразования Хакасии Общество, 08:07 Эксперты оценили снижение числа ученых в России Политика, 08:00 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 6 февраля Общество, 08:00 Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд Экономика, 07:58 Аскетичная роскошь: почему фитнес-центры кидаются в крайности — Bloomberg Pro, 07:54
Общество ,  
0 

В Красноярском крае столкнулись более 10 автомобилей

Фото: krasnetip / VK

В Красноярском крае в ДТП попали более 10 машин, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Авария произошла около деревни Сухая Балка в Емельяновском районе. По данным МВД, причиной ДТП стала ограниченная видимость на дороге, вызванная плохими погодными условиями. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

«Движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. Движение регулируют наряды ДПС», — уточнили в ведомстве. В связи с этим водителям, следующим в направлении городов Канск и Ачинск, рекомендовано объезжать этот участок дороги через Северное шоссе.

В Воронежской области в ДТП с автобусом и грузовиком погибли два человека
Общество

В январе на трассе М-4 «Дон» в Адыгее произошло ДТП с участием 34 автомобилей. В результате погибли два мужчины в возрасте 54 и 55 лет, проживавшие в Краснодарском крае. Кроме того, три женщины были госпитализированы. По данным МВД, авария произошла из-за густого тумана и гололедицы.

Теги: Красноярский край, массовое ДТП
Материалы по теме
Число попавших в ДТП в Адыгее автомобилей увеличилось до 34
Общество
Шесть человек пострадали в ДТП с шестью машинами в Волгограде
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter