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Число попавших в ДТП в Адыгее автомобилей увеличилось до 34

В результате массового ДТП на трассе М-4 «Дон» в Адыгее повреждения получили 34 автомобиля, уточнила пресс-служба ГУ МВД России по республике.

В ведомстве сообщили, что из-за полученных травм погибли два человека: мужчины в возрасте 54 и 55 лет, проживавшие в Краснодарском крае. В больницу попали три женщины. Авария произошла утром 17 января на 1357 км трассы из-за густого тумана и гололедицы.

Ранее главное управление МЧС по региону сообщило, что трассе М-4 столкнулись 25 машин. По данным ведомства, в аварии погибли два человека. А из десяти человек, получивших травмы, четверо были госпитализированы.

Сразу после аварии в пресс-службе ГИБДД РБК заявили, что погибший был один, а пострадавших — четверо. Также в ведомстве сообщили, что в аварию попали 20 автомобилей.

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Выросло число погибших в массовом ДТП на трассе «Дон» в Адыгее
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