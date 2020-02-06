Пелоси назвала Трампа угрозой для американской демократии

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала президента Дональда Трампа угрозой для американской демократии. Об это сообщается в заявлении, опубликованном на ее сайте.

«К сожалению, из-за того, что сенаторы-республиканцы предали Конституцию, президент остается постоянной угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он выше закона и что он может испортить выборы, если захочет», — заявила Пелоси. Так она прокомментировала оправдательно решение Конгресса по делу об импичменте в отношении президента, принятое 5 февраля.

За признание Трампа виновным проголосовали 48 членов верхней палаты по первому пункту обвинений и 47 по второму, против — 52 и 53 соответственно.

Таким образом, сенат не подтвердил обвинения, выдвинутые против Трампа палатой представителей в декабре прошлого года. Президента США обвиняли в превышении полномочий в связи с решением задержать выплаты военной помощи Украине, чтобы власти страны открыли расследование против вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года, демократа Джо Байдена. К тому же, американского президента обвиняли в препятствовании расследованию конгресса.