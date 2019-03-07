Подмосковье вошло в число самых пьющих регионов страны

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,98 0,23 EUR Бирж. 74,58 0,25 Brent 65,74 0,18% USD Нал. 66,46 65,34 EUR Нал. 75,36 74,06 USD ЦБ 65,84 0,04 EUR ЦБ 74,42 -0,09 EUR/USD 1,1308 0,0001 BTC/USD Бирж. 3 969,80 18,40 IMOEX 2 494,04 1,13% RTSI 1 191,51 0,96% DJIA 25 673,46 -0,52% Nasdaq 7 505,92 -0,93%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 65,84 (+0,04) Quote, 06 мар, 12:34
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 74,42 (-0,09) Quote, 06 мар, 12:34
Глава Facebook увидел будущее соцсетей в большей приватности Бизнес, 06:30 Трамп пригрозил отказом от дебатов на «радикально левых» телеканалах Политика, 06:06 Замглавы Спецстроя получил 8 лет по делу о хищении более ₽1 млрд Общество, 06:00 Huawei подала в суд на американское правительство Бизнес, 05:42 В итальянском парке Чинкве-Терре решили штрафовать за шлепанцы Общество, 05:27 Кольский полуостров на авто: как доехать до полярного сияния с комфортом РБК и Haval​, 05:13 Подмосковье вошло в число самых пьющих регионов страны Общество, 05:03 Трамп отреагировал на данные о восстановлении ракетного полигона в КНДР Политика, 04:39 В Университет Глазго отправили посылку с взрывным устройством Общество, 03:46 Посольство России показало письмо Путину от сына жертвы в Эймсбери Общество, 03:33 В Подмосковье один человек погиб после ДТП с грузовиком Общество, 03:04 МИД объяснил желание Вашингтона помешать покупке С-400 слабостью США Политика, 02:26 МТС заплатит максимальный штраф по «узбекскому делу» Технологии и медиа, 02:23 В Госдепе подтвердили задержание американских граждан на Кубани Общество, 01:56
Общество ,  
0 
Подмосковье вошло в число самых пьющих регионов страны
Больше всего спиртных напитков за год выпивают жители северных российских регионов, а также Подмосковья. К таким выводам пришли эксперты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА)
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В соответствии с результатами исследования, на которое сослалась газета «Известия», больше всего алкоголя в стране в 2018 году выпили жители Ненецкого автономного округа (28,6 л на человека в год), опередившие сахалинцев (28,3 л) и магаданцев (28,3 л).

На четвертом месте оказалась Московская область, где потребление спиртного достигло 25,8 л в год. Замкнула пятерку самых пьющих регионов Карелия (25,6 л).

Издание указывает, что в 2017 году первая пятерка выглядела так же, однако первое место занимала Сахалинская область.

Глава ЦИФФРА Вадим Дробиз уточнил, что реальные цифры могут отличаться от тех, которые приведены в исследовании. Дело в том, что речь идет о спиртном, которое проходит через систему ЕГАИС. В северных регионах, а также в Московской области средний уровень зарплат выше среднего по стране, а потому их жители могут позволить себе легальный алкоголь.

При этом эксперты подчеркивают, что при подсчете изучалось то, как много люди употребляют водки, коньяка, винодельческой и ликероводочной продукции. А вот продажи пива, сидра, медовухи, пуаре не учитывались.

В конце прошлого года самыми трезвыми регионами страны назывались республики Северного Кавказа – Чечня, Ингушетия и Дагестан. При этом критики указывали, что при составлении исследования не учитывалось традиционное для юга приготовление домашнего вина.
Автор: Артем Филипенок
Теги: алкоголь
Материалы по теме
В Индии более 140 человек скончались от отравления алкоголем
Общество
Росалкогольрегулирование попросило доработать ГОСТ на пиво
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter