Подмосковье вошло в число самых пьющих регионов страны

Больше всего спиртных напитков за год выпивают жители северных российских регионов, а также Подмосковья. К таким выводам пришли эксперты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА)

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В соответствии с результатами исследования, на которое сослалась газета «Известия», больше всего алкоголя в стране в 2018 году выпили жители Ненецкого автономного округа (28,6 л на человека в год), опередившие сахалинцев (28,3 л) и магаданцев (28,3 л).

На четвертом месте оказалась Московская область, где потребление спиртного достигло 25,8 л в год. Замкнула пятерку самых пьющих регионов Карелия (25,6 л).

Издание указывает, что в 2017 году первая пятерка выглядела так же, однако первое место занимала Сахалинская область.

Глава ЦИФФРА Вадим Дробиз уточнил, что реальные цифры могут отличаться от тех, которые приведены в исследовании. Дело в том, что речь идет о спиртном, которое проходит через систему ЕГАИС. В северных регионах, а также в Московской области средний уровень зарплат выше среднего по стране, а потому их жители могут позволить себе легальный алкоголь.

При этом эксперты подчеркивают, что при подсчете изучалось то, как много люди употребляют водки, коньяка, винодельческой и ликероводочной продукции. А вот продажи пива, сидра, медовухи, пуаре не учитывались.

В конце прошлого года самыми трезвыми регионами страны назывались республики Северного Кавказа – Чечня, Ингушетия и Дагестан. При этом критики указывали, что при составлении исследования не учитывалось традиционное для юга приготовление домашнего вина.