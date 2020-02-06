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Вирус из Китая ,  
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Число жертв нового коронавируса увеличилось до 565 человек

Общее число жертв нового коронавируса, обнаруженного в Китае, увеличилось до 565 человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Государственного комитета по здравоохранению КНР.

Количество заболевших по всему миру превысило 28 тыс. человек. При этом 911 пациентов выздоровели.

На Филиппинах 1 февраля скончался заразившийся новым коронавирусом 44-летний мужчина. Это первая и единственная смерть от вируса, зафиксированная за пределами Китая.

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Вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным видом коронавируса 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Вирус уже распространился за пределы Китая. Случаи заболевания были зафиксированы в Японии, Сингапуре, Италии, Франции, США, России и других странах.

О первых подтвержденных случаях заболевания в России стало известно 31 января. Зараженными оказались два гражданина Китая, один из них находился в Тюменской области, другой — в Забайкальском крае.

Теги: коронавирус, заболевание, Китай
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