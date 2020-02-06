Телекоммуникационная компания МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка», который в ряде российских регионов предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем с распоряжении РБК.

В рамках опционного соглашения МТС имеет право на приобретение оставшихся 49% уставного капитала группы компаний «Зеленая точка» в течение трех лет.

Первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова заявила, что приобретение новых активов на региональных рынках присутствия комплементарно новой стратегии развития компании и выгодно в первую очередь клиентам, которые получат доступ к цифровым продуктам и высокому качеству сервиса МТС.

Как пояснил РБК управляющий директор «Зеленой точки» Сергей Костелянец, миноритарный пакет (49% акций) остались у группы акционеров оператора, в которую входит и он. По его словам, договор с «Вымпелкомом» остался в силе.