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Аналитики спрогнозировали сокращение числа региональных банков
В ближайшие годы число региональных банков продолжит сокращаться, прогнозирует рейтинговое агентство НКР. Они будут уходить с рынка добровольно, не дожидаясь отзыва лицензий

Региональные банки продолжат уходить с рынка, но не принудительным путем, а добровольно — они предпочтут сами сдавать лицензии, а не ждать, когда ЦБ их отзовет, говорится в обзоре рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Вырастет доля случаев, когда региональный банк добровольно отказывается от лицензии или продается более сильному федеральному игроку, отмечает руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. «Отзыв лицензии — это почти всегда удар по репутации менеджмента и акционеров, именно поэтому отдельные банки могут предпочесть свернуть деятельность, расплатившись по своим обязательствам, нежели продолжать стратегию выживания, проедая капитал и тем самым повышая риски нарушения законодательства», — объясняет он.

С начала 2019 года с российского рынка ушел 31 банк, только 11 из них были ликвидированы добровольно, без надзорных действий со стороны ЦБ. В 2018 году сами сдали лицензии 18 организаций.

«Прошлый год показал, что акционеры даже крепких региональных банков открыты к предложениям о покупке своего бизнеса при условии адекватной цены», — говорится в обзоре НКР. Как замечают эксперты, старая бизнес-модель многих региональных игроков отмирает — фондирование кредитов средствами физлиц становится неэффективным.

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ЦБ отозвал лицензию у «лучшего регионального банка России»

Как исчезают региональные банки

  • В 2018 году ВТБ приобрел сразу два небольших банка. В октябре он купил 81% акций нижегородского Саровбизнесбанка, а через месяц — 70% акций тюменского Запсибкомбанка. ВТБ планирует завершить интеграцию в 2020 году.
  • В апреле 2019 года Экспобанк купил 87% акций Курскпромбанка. Часть пакета продал основной акционер Федор Хандурин, еще часть — миноритарии. Представитель Экспобанка утверждал, что присоединение Курскпромбанка пока не планируется.
  • В мае 2019 года Альфа-банк завершил присоединение санируемого им Балтийского банка, бизнес которого был сосредоточен в Санкт-Петербурге и на северо-западе страны. Региональная кредитная организация добровольно сдала лицензию.
  • В июле 2019 года крымский РНКБ сообщил о присоединении санируемого им Крайинвестбанка, который работает в Краснодарском крае. За счет интеграции санатор рассчитывает укрепить свои позиции в материковой части России, заявлял глава совета директоров РНКБ Михаил Якунин. Объединение должно завершиться к 1 января 2020 года.
  • В сентябре 2019 года банк «Зенит» объявил о скором завершении интеграции с двумя региональными игроками. Банк «Девон-Кредит», который работал в Чувашии и Татарстане, уже сдал лицензию и присоединился к «Зениту». Липецккомбанк сделает то же самое к 15 ноября.

Небольшие банки слабо вовлечены в финансирование экономики своих регионов, отмечают аналитики НКР. В 79 субъектах доля местных игроков в кредитовании не превышает 10%. В 37 регионах либо нет собственных банков, либо их доля на рынке крайне мала. Исключение составляет Крым, в котором 73,2% ссуд выдается местными банками. Самый большой объем задолженности перед региональными кредитными организациями зафиксирован в Татарстане, Краснодарском крае и Свердловской области.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, Отзыв лицензии, регионы
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