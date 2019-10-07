Аналитики спрогнозировали сокращение числа региональных банков

В ближайшие годы число региональных банков продолжит сокращаться, прогнозирует рейтинговое агентство НКР. Они будут уходить с рынка добровольно, не дожидаясь отзыва лицензий

Региональные банки продолжат уходить с рынка, но не принудительным путем, а добровольно — они предпочтут сами сдавать лицензии, а не ждать, когда ЦБ их отзовет, говорится в обзоре рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Вырастет доля случаев, когда региональный банк добровольно отказывается от лицензии или продается более сильному федеральному игроку, отмечает руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. «Отзыв лицензии — это почти всегда удар по репутации менеджмента и акционеров, именно поэтому отдельные банки могут предпочесть свернуть деятельность, расплатившись по своим обязательствам, нежели продолжать стратегию выживания, проедая капитал и тем самым повышая риски нарушения законодательства», — объясняет он.

С начала 2019 года с российского рынка ушел 31 банк, только 11 из них были ликвидированы добровольно, без надзорных действий со стороны ЦБ. В 2018 году сами сдали лицензии 18 организаций.

«Прошлый год показал, что акционеры даже крепких региональных банков открыты к предложениям о покупке своего бизнеса при условии адекватной цены», — говорится в обзоре НКР. Как замечают эксперты, старая бизнес-модель многих региональных игроков отмирает — фондирование кредитов средствами физлиц становится неэффективным.