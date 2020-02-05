В Минобороны назвали сроки поставки новых беспилотников «Форпост-Р»

В течение трех лет Уральский завод гражданской авиации поставит на вооружение десять разведывательных комплексов с новыми беспилотниками «Форпост-Р», сообщил журналистам замглавы Минобороны Алексей Криворучко, передает «РИА Новости».

Он добавил, что в декабре прошлого года Минобороны заключило контракт на поставку десяти комплексов с беспилотными летающими аппаратами «Форпост-Р». Криворучко отметил, что беспилотники уже прошли заводские испытания, программа государственных испытаний находится в разработке.

Ранее ведомство разместило видео первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р». Он изготовлен из отечественных материалов, оснащен двигателем АПД-85 и программным обеспечением российского производства. Масса «Форпоста-Р» составляет около 500 кг. Продолжительность полета аппарата — 18 часов, а высота — до 6 тыс. м. При помощи оптических, радиотехнических и радиолокационных средств комплекс способен круглосуточно вести разведку.