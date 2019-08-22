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Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Аппарат может круглосуточно вести разведку с помощью радиотехнических и радиолокационных средств. Его серийная поставка в войска начнется в 2020 году

Видео: Минобороны России

Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р». На кадрах видно, как аппарат взлетает, совершает полет над лесом и садится.

Беспилотник — модернизированная версия комплекса «Форпост», который представляет собой лицензионную копию израильского БПЛА Searcher MkII. «Прежними остались лишь внешние обводы», — отмечает ведомство.

Аппарат изготовлен из отечественных конструкционных материалов, на него установили современное радиоэлектронное оборудование, наземный комплекс управления, а также программное обеспечение российского производства. Помимо этого беспилотник оснастили отечественным двигателем АПД-85.

Комплекс способен круглосуточно вести разведку при помощи оптических, радиотехнических и радиолокационных средств, отмечает Минобороны. Радиус применения беспилотника увеличен на 100 км, он имеет повышенную защиту от иностранных технических средств.

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Минобороны показало первый полет новейшего беспилотника-разведчика

Масса «Форпоста-Р» составляет около 500 кг. Продолжительность полета аппарата — 18 часов, а высота — до 6 тыс. м. Беспилотник собирается на Уральском заводе гражданской авиации. Его серийная поставка в войска начнется в 2020 году.

20 августа военное ведомство испытало тяжелый беспилотник «Альтиус-У». Как заверяют военные, аппарат может находиться в воздухе больше суток и выполнять широкий спектр разведывательных задач. Первый полет дрона длился чуть больше получаса на высоте до 800 м.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минобороны, беспилотник, испытания
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