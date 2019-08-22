Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»

Аппарат может круглосуточно вести разведку с помощью радиотехнических и радиолокационных средств. Его серийная поставка в войска начнется в 2020 году

Видео: Минобороны России

Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р». На кадрах видно, как аппарат взлетает, совершает полет над лесом и садится.

Беспилотник — модернизированная версия комплекса «Форпост», который представляет собой лицензионную копию израильского БПЛА Searcher MkII. «Прежними остались лишь внешние обводы», — отмечает ведомство.

Аппарат изготовлен из отечественных конструкционных материалов, на него установили современное радиоэлектронное оборудование, наземный комплекс управления, а также программное обеспечение российского производства. Помимо этого беспилотник оснастили отечественным двигателем АПД-85.

Комплекс способен круглосуточно вести разведку при помощи оптических, радиотехнических и радиолокационных средств, отмечает Минобороны. Радиус применения беспилотника увеличен на 100 км, он имеет повышенную защиту от иностранных технических средств.