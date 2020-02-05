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Экономика ,  
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Глава Минкомсвязи ответил на идею запретить операторам поднимать тарифы

Максут Шадаев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что операторы повышают тарифы, когда вводятся «дополнительные обременения, в том числе роуминговые». Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Александра Хинштейна запретить повышение тарифов сотовых операторов без экономического обоснования, передает корреспондент РБК.

«Понятно, экономика у них ухудшается, и они ее компенсируют за счет роста тарифов», — сказал Шадаев. По его словам, у сотовых операторов должен сохраняться ресурс для развития, а искусственное сдерживание цен на тарифы этому не способствует.

«Мы слышим, что они не будут инвестировать в развитие инфраструктуры, они не будут приходить в удаленные территории. Здесь всегда такая история поиска компромисса между желанием и возможностями», — пояснил он. Глава Минкомсвязи заверил, что ведомство намерено искать решение этой проблемы с участием Федеральной антимонопольной службы.

ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами
Общество

Сотовые операторы «МегаФон» и «Билайн» объявили о повышении стоимости тарифов для некоторых абонентов, объяснив это затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры. В компаниях заявили, что тарифы вырастут для пользователей архивных тарифов.

После этого Федеральная антимонопольная служба сообщила, что изучит, было ли это повышение обоснованным.

Теги: Минкомсвязь
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