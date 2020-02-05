РЖД и «Аэрофлот» бесплатно отвезут прилетевших из Китая россиян в регионы

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Компании «Аэрофлот» и «Российские железные дороги» (РЖД) бесплатно доставят в родные регионы россиян, которые из-за ограничения авиасообщения с Китаем прилетели в Москву, а не туда, куда рассчитывали вернуться из Китая. Об этом заявил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.

«Мы договорились и с «Аэрофлотом», и с РЖД, что тех наших граждан, кто собирался прилететь не в Москву [из Китая], но в силу ограничительных мер прилетел в Шереметьево, они отвезут до точки назначения после прохождения всех утвержденных Роспотребнадзором процедур бесплатно», — заявил глава Минтранса. Он добавил, что данное решение распространяется на всех пассажиров, которые должны были лететь в любой город России, кроме Москвы.

Кроме того, по словам Дитриха, «Аэрофлот» вывезет из Китая порядка 1,4 тыс. пассажиров другой авиакомпании — S7 Airlines, которая в данный момент, по распоряжению Росавиации, не выполняет рейсы в КНР. «Да. Я не назову цифру по состоянию на сегодня, на вчерашнее утро это было около 1,4 тыс. человек», — сказал министр.