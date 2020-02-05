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РЖД и «Аэрофлот» бесплатно отвезут прилетевших из Китая россиян в регионы

Фото: Максим Слуцкий / AP

Компании «Аэрофлот» и «Российские железные дороги» (РЖД) бесплатно доставят в родные регионы россиян, которые из-за ограничения авиасообщения с Китаем прилетели в Москву, а не туда, куда рассчитывали вернуться из Китая. Об этом заявил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.

«Мы договорились и с «Аэрофлотом», и с РЖД, что тех наших граждан, кто собирался прилететь не в Москву [из Китая], но в силу ограничительных мер прилетел в Шереметьево, они отвезут до точки назначения после прохождения всех утвержденных Роспотребнадзором процедур бесплатно», — заявил глава Минтранса. Он добавил, что данное решение распространяется на всех пассажиров, которые должны были лететь в любой город России, кроме Москвы.

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Кроме того, по словам Дитриха, «Аэрофлот» вывезет из Китая порядка 1,4 тыс. пассажиров другой авиакомпании — S7 Airlines, которая в данный момент, по распоряжению Росавиации, не выполняет рейсы в КНР. «Да. Я не назову цифру по состоянию на сегодня, на вчерашнее утро это было около 1,4 тыс. человек», — сказал министр.

Готовность бесплатно перевезти прилетевших из Китая россиян до мест их проживания подтвердили РБК в пресс-службе РЖД. «По согласованию с Минтрансом в случае обращения граждан компания предоставит безвозмездную перевозку пассажиров», — говорится в заявлении перевозчика.

РБК направил запрос в «Аэрофлот».

Ограничение авиасообщения между Россией и Китаем начало действовать с 1 февраля: регулярные прямые рейсы из Москвы выполняет только «Аэрофлот» (в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг) и четыре авиакомпании КНР (Air China, Hainan Airlines, China Eastern, China Southern), при этом все рейсы направляются в терминал F аэропорта Шереметьево. До этого прямые рейсы между Москвой и Китаем выполняли, кроме «Аэрофлота», авиакомпании «Ираэро», «Аврора», «Якутия», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines («Сибирские авиалинии»).

В конце декабря стало известно о вспышке пневмонии неизвестного происхождения, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в китайском городе Ухань. По последним данным на 5 февраля, общее число заразившихся составляет более 24,5 тыс. человек, скончались 493. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

Теги: коронавирус, РЖД, «Аэрофлот», Евгений Дитрих
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