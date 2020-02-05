Суд отказался назначать экспертизу живущей в московской клинике девочке

Адвокат матери ребенка Ольга Лукманова и адвокат отца ребенка Олег Сидорин (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Пресненский суд Москвы отказался назначать медицинскую экспертизу девочке, живущей пять лет в перинатальном центре «Мать и дитя». Об этом РБК заявили в пресс-службе суда.

«Пресненский суд отказал в ходатайстве о назначении экспертизы», — сказали в пресс-службе.

По данным «Интерфакса», в ходатайстве об экспертизе адвокаты родителей девочки обозначили вопросы для экспертов, в том числе: какие исследования нужно провести, чтобы выявить у ребенка патологию психологических расстройств, может ли угрожать жизни и здоровью девочки ее выход за пределы клиники и другие.

Девочка живет в московском перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» более пяти лет, не выходя за пределы учреждения. По мнению ее родителей, она серьезно больна, несмотря на несогласие врачей. О данной ситуации впервые написала Meduza в декабре 2019 года, после чего отдел соцзащиты попросил суд ограничить права родителей девочки.