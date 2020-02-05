Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

Извинения Ивану Голунову принесла прокуратура ЗАО Москвы. Журналист и его адвокат требовали извинений от Генпрокуратуры

Иван Голунов (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Прокуратура Западного административного округа г. Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Голунов сообщил, что ему об извинениях ничего не известно. «Никто не извинился. Извинения приносятся письменно в течение одного месяца с момента вынесения постановления о прекращении уголовного преследования», — написал адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале.

Кроме того, как пояснил защитник, извинения должен приносить прокурор, надзирающий за делом. Постановление о прекращении уголовного преследования Голунова вынесли в Главном следственном управлении столичного главка МВД, а надзор осуществлял прокурор Москвы, затем дело передали в Следственный комитет с надзором Генпрокуратуры. Прокуратура ЗАО надзирала только за возбуждением дела до его передачи в МВД, добавил Бадамшин.