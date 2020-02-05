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Преследование Ивана Голунова ,  
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Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

Извинения Ивану Голунову принесла прокуратура ЗАО Москвы. Журналист и его адвокат требовали извинений от Генпрокуратуры
Иван Голунов (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Прокуратура Западного административного округа г. Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Голунов сообщил, что ему об извинениях ничего не известно. «Никто не извинился. Извинения приносятся письменно в течение одного месяца с момента вынесения постановления о прекращении уголовного преследования», — написал адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале.

Кроме того, как пояснил защитник, извинения должен приносить прокурор, надзирающий за делом. Постановление о прекращении уголовного преследования Голунова вынесли в Главном следственном управлении столичного главка МВД, а надзор осуществлял прокурор Москвы, затем дело передали в Следственный комитет с надзором Генпрокуратуры. Прокуратура ЗАО надзирала только за возбуждением дела до его передачи в МВД, добавил Бадамшин.

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3 февраля Бадамшин сообщил, что Генпрокуратура не извинилась перед Голуновым, передав этот вопрос в прокуратуру Москвы, которая, как отметил защитник, не осуществляет надзор за делом Голунова.

В июне 2019 года Голунова задержали по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Дело вызвало общественный резонанс, и спустя несколько дней дело против журналиста было прекращено.

Дело против полицейских, участвовавших в задержании журналиста, возбудили только в конце года. По версии следствия, пятеро экс-сотрудников МВД подбросили журналисту наркотики в рюкзак и квартиру. В январе суд отправил их под стражу.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Иван Голунов
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