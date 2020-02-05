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Ретейлеры ответили на сообщения о возможной нехватке китайского чеснока

Лента LNTA ₽193,3 -0,15% Купить
X5 Retail Group FIVE ₽2 303,5 -0,86% Купить
Фото: Karl Newedel / Global Look Press

В торговых сетях в России сейчас нет дефицита чеснока из-за коронавируса в Китае, сообщили РБК в пресс-службах сетей «Ашан», «Лента», METRO и «Магнит».

«Китайский чеснок поставляется через дистрибьютора. Поставки происходят в штатном режиме и в стабильных объемах», — рассказали РБК в пресс-службе торговой сети «Ашан», добавив, что если такая проблема возникнет, что недостающие объемы поставок будут покрыты российскими производителями.

В пресс-службе торговой сети гипермаркетов «Лента» РБК сообщили, что дефицита китайского чеснока в магазинах у них также не наблюдается. «У нас нет дефицита китайского чеснока из-за вируса. Цены на китайские товары не растут», — заявили в пресс-службе ретейлера. Нет проблем с поставками китайского чеснока и у METRO. «Проблем с логистикой и ростом цен также нет», — сообщили РБК в пресс-службе этой торговой сети.

В торговой сети «Магнит» РБК подтвердили, что компания импортирует чеснок «в основном из Китая». «В случае введения ограничений компания будет искать возможности заместить китайский чеснок продукцией из других стран», — сообщили РБК в пресс-службе ретейлера.

Торговые сети стали отказываться от китайских продуктов
Бизнес

Российский Минсельхоз не рассматривает вопрос об ограничении ввоза продовольствия из Китая на фоне распространения в этой стране коронавируса, сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов, передает ТАСС. По его словам, пока нет данных, которые говорят о возможной передаче коронавируса через продукты питания.

3 февраля РБК сообщил, что в России ретейлеры из-за коронавируса и усложнения логистики начали по собственной инициативе ограничивать поставки продуктов из Китая. Так, например, об этом сообщили в торговой сети «Магнит», которая приостановила закупки овощей и фруктов в КНР и начала завозить эти товары из других стран.

В X5 Retail Group, управляющей магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», РБК сообщили, что из китайских продовольственных продуктов продаются в основном имбирь и чеснок, и перебоев с их поставками нет. Однако, отметил представитель компании, в X5 Retail Group также ищут возможности организовать поставки из других стран, чтобы заменить китайские товары аналогичными по качеству и ценам.

Позднее «Ведомости» сообщили, что специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) допускают дефицит чеснока в России из-за вспышки коронавируса в Китае. По данным РСХБ, Китай доминирует в поставках этого продукта на российский рынок с долей 80%, а российское производство чеснока начнет расти лишь к 2021 году.

Теги: коронавирус, Китай, новости РБК
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