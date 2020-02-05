Ретейлеры ответили на сообщения о возможной нехватке китайского чеснока

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В торговых сетях в России сейчас нет дефицита чеснока из-за коронавируса в Китае, сообщили РБК в пресс-службах сетей «Ашан», «Лента», METRO и «Магнит».

«Китайский чеснок поставляется через дистрибьютора. Поставки происходят в штатном режиме и в стабильных объемах», — рассказали РБК в пресс-службе торговой сети «Ашан», добавив, что если такая проблема возникнет, что недостающие объемы поставок будут покрыты российскими производителями.

В пресс-службе торговой сети гипермаркетов «Лента» РБК сообщили, что дефицита китайского чеснока в магазинах у них также не наблюдается. «У нас нет дефицита китайского чеснока из-за вируса. Цены на китайские товары не растут», — заявили в пресс-службе ретейлера. Нет проблем с поставками китайского чеснока и у METRO. «Проблем с логистикой и ростом цен также нет», — сообщили РБК в пресс-службе этой торговой сети.

В торговой сети «Магнит» РБК подтвердили, что компания импортирует чеснок «в основном из Китая». «В случае введения ограничений компания будет искать возможности заместить китайский чеснок продукцией из других стран», — сообщили РБК в пресс-службе ретейлера.