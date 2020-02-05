В Крыму отреагировали на слова Помпео о потерянном для Киева полуострове

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В словах американского госсекретаря Майка Помпео, заявившего, что Крым потерян для Украины, нет ничего революционного, считает заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков. Об этом он сообщил РБК.

По словам Бобкова, госсекретарь США «просто называет вещи своими именами». Тем не менее из-за авторитета США и другие политики могут в скором поддержать такую позицию, допускает он.

«Роль Америки в мировом сообществе очень велика, и раз уж госсекретарь США позволил себе эту реплику, в ближайшее время мы услышим повторение подобных высказываний. Многие государства сейчас стоят в фарватере политики США и, следовательно, будут поддерживать эти мысли», — считает Бобков. По его словам, никакое влияние извне не может поставить под сомнение события 2014 года, когда Крым вошел в состав России, и потому «любой дипломатический шаг будет лишь укреплять статус полуострова».

По словам депутата Госсовета Крыма Ефима Фикса, заявление американского госсекретаря США — это показатель того, что проблема Крыма уходит из международной повестки США и других стран.

«Слова Помпео говорят о том, что у США и других стран начинается протрезвление. Сигнал подан, а значит, об этом будут заявлять и европейские политики — есть политические реалии, и с ними нужно смириться», — отметил в разговоре с РБК Фикс. «Международный статус России как основного игрока на международном политическом поле подтверждает, что Россия — не та страна, которая может что-то отдать или у которой можно что-то забрать», — добавил депутат.