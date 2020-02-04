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СМИ узнали о словах Помпео о потерянном навсегда для Украины Крыме

Майк Помпео и Владимир Зеленский (Фото: Павло Гончар / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Киев заявил, что Крым потерян для Украины. Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на неназванного участника встречи главы Госдепа с крымской активисткой Эмине Джапаровой.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают», — цитирует источник издания Помпео. По его словам, госсекретарь также заявил, что «Украина отдала Крым, а Россия не из тех <...>, у которой что-то можно забрать».

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По данным издания, в ходе встречи Джапарова попросила Белый дом держать Крым в поле зрения внешней политики Вашингтона, а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской столице.

Помпео посетил Киев 31 января. В ходе визита он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, который поблагодарил его за твердую позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины. Помпео, в свою очередь, заявил, что Украина является «оплотом и крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом».

Теги: Госдеп США, Майк Помпео, Украина, Крым
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