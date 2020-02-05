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СМИ узнали об обысках в компании-ретрансляторе «Первого канала» в Латвии

Сотрудники Службы госбезопасности Латвии провели обыски в помещениях, принадлежащих медиагруппе Baltic Media Alliance Ltd. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщает Латвийское телевидение (LTV) со ссылкой на данные, имеющиеся в его распоряжении.

Портал LSM отмечает, что в Baltic Media Alliance входят 25 телеканалов стан Балтии. В частности, «РЕН ТВ Балтика» и «Первый балтийский канал», которые показывают передачи российских телеканалов и местные передачи. В медиагруппу также входят газеты «МК-Латвия» и «МК-Эстония». Офис компании располагается в Риге на улице Гертрудес.

МИД Латвии прокомментировал запрет вещания девяти российских телеканалов
Политика

В ноябре 2019 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил запретить трансляцию девяти российских телеканалов. В список вошли «Дом Кино», «Музыка Первого», «Петербург — Пятый канал» и другие. Причиной стало то, что их конечным бенефициаром является российский бизнесмен Юрий Ковальчук, попавший под санкции Евросоюза. Зампредседателя Нацсовета по электронным СМИ Иварс Абольиньш рассказал, что ведомство проверит бенефициаров других телеканалов.

В МИД России отметили, что Москва потребовала от профильных международных структур и неправительственных организаций отреагировать на эту ситуацию. Впоследствии в МИД Латвии заявили, что запрет вещания российских телеканалов не является ограничением доступа к альтернативной информации.

Теги: Латвия, обыски
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МИД Латвии прокомментировал запрет вещания девяти российских телеканалов
Политика
В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов
Общество
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