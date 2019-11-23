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МИД Латвии прокомментировал запрет вещания девяти российских телеканалов

Принятое Национальным советом по электронным СМИ Латвии решение запретить вещание девяти российских телеканалов на территории страны не представляет собой ограничения доступа зрителей к альтернативной информации. Об этом сообщается в заявлении латвийского МИДа, опубликованном на сайте министерства.

В латвийском внешнеполитическом ведомстве заявили, что каналы, на которые распространяется запрет, входят в медиахолдинг, конечным бенефициаром которого является российский бизнесмен Юрий Ковальчук. В тексте сообщения отмечается, что в отношении Ковальчука действуют санкции Евросоюза, являющиеся обязательными и «имеющими прямое действие в Латвии».

Таким образом в латвийском МИДе отреагировали на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, во время брифинга 21 ноября сообщившей, что Москва призывает профильные международные структуры и неправительственные организации отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвийской Республики принял решение приостановить на территории страны трансляцию девяти русскоязычных телеканалов. Этот шаг объяснили тем, что их конечным бенефициаром является российский бизнесмен Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС. В совете отметили, что запрет останется в силе до тех пор, пока Ковальчука не исключат из санкционного списка.

В список запрещенных каналов вошли «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Дом Кино ПРЕМИУМ», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «ТЕЛЕКАФЕ» и «Петербург — Пятый канал».

Теги: Латвия, цензура
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