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В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвийской Республики принял решение запретить трансляцию девяти русскоязычных телеканалов. Об этом сообщает LSM.lv со ссылкой на заместителя председателя совета Иварса Аболиньша.

По данным портала, решение было принято, поскольку конечным бенефициаром каналов является российский бизнесмен Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции Евросоюза.

Как следует из сообщения, в список запрещенных телеканалов включены «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Дом Кино ПРЕМИУМ», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «ТЕЛЕКАФЕ» и «Петербург – Пятый канал».

Аболиньш заявил, что запрет будет оставаться в силе до тех пор, пока Ковальчука не исключат из санкционного списка. Он уточнил, что Национальный совет по электронным СМИ также проверит бенефициаров других каналов.

Постоянное представительство России при ОБСЕ на своей странице в Twitter выразило озабоченность решением приостановить трансляцию, призвав ОБСЕ отреагировать на «очередное грубое попирание» принципа свободы слова и прессы.

Ранее Конституционный суд Латвии признал соответствующим основному закону страны запрет на преподавание в частных школах на русском языке. В посольстве России в Латвии заявили, что это решение лишает русскоязычных детей возможности получать образование на родном языке даже на коммерческой основе.

Теги: Латвия, телеканал
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