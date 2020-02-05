Twitter сообщил о планах маркировать фейковые фото и видео

Социальная сеть Twitter заявила о планах маркировать фейковые видео и фотографии, которые могут причинить пользователям вред. Об этом сообщается в блоге компании.

В соцсети отметили, что таким образом компания хочет помочь людям понять их подлинность, а также предоставить пользователям дополнительный контекст. Для этого Twitter будет учитывать ряд факторов:

Был ли контент отредактирован так, что существенно изменились его структура, время, последовательность и состав.

Была ли добавлена аудио- и видеоинформация. В частности, наложенные кадры, звук или измененные субтитры.

Были ли файлы с изображением реального человека смоделированы или сфабрикованы.

Соцсеть также будет изучать контекст, который может привести к путанице и неправильному пониманию. Twitter планирует выявлять сообщения, которые намеренно вводят людей в заблуждение относительно происхождения контента. Например, выдает ложные данные за реальные. Помимо этого компания будет исследовать текст твитов, сопровождающих медиафайлы.