В Ливии назвали сумму потерь от блокирования нефтяных объектов

Потери от блокирования нефтеналивных терминалов и месторождений в Ливии приблизились к $1 млрд. Об этом в Twitter сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC).

Как говорится в информационном бюллетене, суточная добыча нефти в стране упала до 187 тыс. баррелей. Потери от блокировки портов и невозможности экспорта превысили $931 млн.

В NOC заявили, что в центральных и южных районах страны топлива пока что хватает, а в хранилищах Триполи и прилегающих районах наблюдается его острая нехватка.

Руководство компании предупредило, что в некоторых районах Ливии дизельного топлива хватит всего на несколько дней. И призвало снять блокаду с портов и месторождений.