Участник банды Басаева признал вину в нападении на Буденновск

Руслан Исламов, член банды Шамиля Басаева, признал вину в нападении на Буденновск в 1995 году. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

Оглашение приговора Исламову назначено на вторник, 9 апреля, на 14:00 мск, добавили в суде.

Следователи направили в суд дело Исламова в марте. Согласно обвинительному заключению, в июне 1995 года он вступил в банду Басаева и в ее составе напал на Буденновск. Всего не менее 160 вооруженных боевиков тогда убили 129 человек и ранили 317. В заложники были взяты 1586 человек.

В СК подчеркивали, что Исламов сменил фамилию и получил российский паспорт, скрываясь таким образом от правоохранительных органов на протяжении более 15 лет. Ему вменяют организацию террористического акта, бандитизм, два эпизода умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и захват заложников.