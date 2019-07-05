Экстрадированного из Словакии члена банды Басаева осудили на 19 лет

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил члена банды Басаева Аслана Яндиева к 19 годам лишения свободы, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Яндиев признан виновным в бандитизме, терроризме и незаконном обороте оружия передает агентство.

По данным следствия Яндиев в 2006 году в составе банды Басаева совершил обстрел подстанции «Владикавказ-2», взорвал самодельное взрывное устройство у клубов игровых автоматов и на автостоянке во Владикавказе. Когда некоторые члены банды были установлены, Яндиев скрылся и был объявлен в международный розыск. В 2010 году он выехал за границу по поддельному паспорту.

В 2011 году его задержали в Словакии, где в течение семи лет он пытался опротестовать решение об экстрадиции. Но в июле 2018 Словакия выдала Яндиева России.

Ранее, 1 июля еще пятерых участников банды Басаева осудили по статьям об участии в вооруженной группе, мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. Батырбек Бакиев получил 19 лет колонии строго режима, Марат Даутов и Шамиль Казбулатов по 16 лет, Дамир Мухатдинов — 14, Руслан Аджибрагимов — 13. Летом 1999 года они в составе банды участвовали в нападении на Дагестан.