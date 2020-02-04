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Финансы ,  
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Средняя ставка вкладов в России упала до 5,76% годовых

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках России в третьей декаде января упала до 5,76% годовых, опустившись до нового исторического минимума, следует из данных Центробанка.

По сравнению со второй декадой месяца этот показатель снизился на 0,13 п.п.

Сейчас Банк России считает среднюю максимальную ставку по данным Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Московского кредитного банка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка.

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Финансы

В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, обновив десятилетний минимум. Ранее десятилетнего минимума ставка достигла в ноябре, опустившись до 6,03%.

В прошлом году максимальное значение средних ставок по вкладам было зафиксировано в феврале. Тогда этот показатель составил 7,67% годовых. Но уже в мае он стал снижаться. Падение доходности по вкладам происходит на фоне снижений ЦБ ключевой ставки, которую за 2019 год снижали пять раз.

Теги: ставка, вклады, ЦБ, банки
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