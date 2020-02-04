Средняя ставка вкладов в России упала до 5,76% годовых

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках России в третьей декаде января упала до 5,76% годовых, опустившись до нового исторического минимума, следует из данных Центробанка.

По сравнению со второй декадой месяца этот показатель снизился на 0,13 п.п.

Сейчас Банк России считает среднюю максимальную ставку по данным Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Московского кредитного банка, Альфа-банка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка.

В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, обновив десятилетний минимум. Ранее десятилетнего минимума ставка достигла в ноябре, опустившись до 6,03%.