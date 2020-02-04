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Путин остановил кортеж и пообщался с жителями Череповца

Президент России Владимир Путин во время поездки в Череповец несколько раз останавливал свой кортеж и выходил на улицу пообщаться с горожанами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

В Череповце Путин провел встречу с представителями общественности. По словам Пескова, российский лидер общался с горожанами и до, и после этого мероприятия. «По окончании встречи собралось людей еще больше, и он опять остановил кортеж», — сказал представитель Кремля.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как Путин подходит к людям, стоящим вдоль улицы, общается с ними, пожимает руки. В это время на дороге его ждет остановившийся кортеж.

На встрече с общественностью в Череповце президент обсудил в том числе поправки в Конституцию. Так, он исключил связь изменений в Основном законе с продлением своих полномочий. Кроме того, глава государства назвал сроки обсуждения и принятия поправок. По его словам, работа по поправкам может быть завершена через «примерно три с небольшим месяца».

Теги: Владимир Путин, Череповец, кортеж
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