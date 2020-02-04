Газзаев возглавил комитет Госдумы по делам национальностей

Валерий Газзаев (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Газзаев стал председателем думского комитета по делам национальностей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Должность председателя комитета по делам национальностей стала вакантной после назначения Олега Николаева, который ранее занимал этот пост, временно исполняющим обязанности главы Чувашии.

Ранее Газзаев занимал пост зампредседателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Николаева назначили врио главы Чувашии после отставки с этого поста Михаила Игнатьева. Президент Владимир Путин уволил Игнатьева после двух скандалов с его участием. Глава государства пояснил, что глава региона должен иметь уважение к людям, а если его нет — найти себе другое применение.