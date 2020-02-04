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Четыре человека пострадали от отравления газом в Пермском крае

Четыре человека пострадали в результате отравления газом в одной из квартир города Горнозаводск Пермского края. Об этом сообщил в своем Instagram заместитель председателя правительства по региону Антон Удальев.

Он отметил, что загазованности в квартире пострадавших не было, газовое оборудование было исправно, как и вентиляция.

«Предположительно, инцидент случился из-за того, что были открыты краны газовой плиты. Возможно, конфорку залило водой во время приготовления пищи. Либо собственники хранили в квартире горюче-смазочные материалы (бензин, солярка)», — отметил Удальев.

Также зампредседателя напомнил гражданам об основных правилах использования газового оборудования. В частности, он сообщил о запрете самостоятельной переустановки газового оборудования и вентканалов, оставлении без присмотра работающего оборудования, а также допуске к нему детей дошкольного возраста. Также Удальев напомнил о запрете на отопление квартиры с помощью газовой плиты и сушке одежды на газовом оборудовании, а также на хранение в квартире баллонов с газом или воспламеняющихся материалов.

15 января в селе Городок Минусинского района Красноярского края угарным газом отравились семь человек. По данному факту местные следователи начали проверку. 

Теги: Пермский край, отравление газом, пострадавшие
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