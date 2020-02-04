Власти сообщили о состоянии зараженного коронавирусом в Забайкалье

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 63,91 (+0,77) Quote, 03 фев, 12:12
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 70,79 (+1,19) Quote, 03 фев, 12:12
В Петербурге из-за сообщений о минировании вновь эвакуировали суды Общество, 11:10 Капитализация Tesla достигла рекордных $140 млрд Бизнес, 11:09 Шесть принципов выживания в хейтерской атаке от Линор Горалик Pro, 10:57 Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок Технологии и медиа, 10:57 Как еда с доставкой меняет бизнес-модели рестораторов Партнерский материал, 10:57 Как торговать криптовалютой на фоне коронавируса Крипто, 10:47 В Сочи шесть человек отравились угарным газом Общество, 10:44 «El Petro — мошенничество»: что не так с криптовалютой Венесуэлы Крипто, 10:38 Полиция задержала обманувших россиян на 100 млн руб. лжеавтодилеров Общество, 10:34 Минздрав начал готовиться к «возможной масштабной инфекции» коронавируса Общество, 10:27 «Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая Бизнес, 10:23 Водителей испугали репрессией: что на самом деле будет со штрафами Авто, 10:21 «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из Красноярска в Якутск Пресс-релиз, 10:19 Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах Общество, 10:14
Вирус из Китая ,  
0 

Власти сообщили о состоянии зараженного коронавирусом в Забайкалье

Аягма Ванчикова (Фото: пресс-служба Правительства Забайкальского края)

Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкалье с коронавирусом, идет на поправку. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова, передает ТАСС.

«Он идет на поправку, заболевание протекает в легкой форме», — сообщила зампред краевого правительства.

Как выглядят карантинные пункты для граждан КНР в Приморье. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Однако, отметила Ванчикова, в медицинском учреждении все равно приняты повышенные меры безопасности. Например, под наблюдением врачей остаются жена и дочь заболевшего. Чувствуют они себя также хорошо, однако результаты анализов на коронавирус пока не готовы.

По словам Ванчиковой, у гражданина КНР и его семьи регулярно берут анализы и направляют в исследовательский центр в Новосибирск. Когда будут получены результаты третьего анализа гражданина КНР, не известно, уточнили ТАСС в ситуационном центре. Результаты анализов его жены и дочери пока также не получены, сообщили там.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 4 февраля
Общество

О том, что на территории России выявлены два случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 31 января. В обоих случаях это были граждане Китая — в Тюменской области и Забайкальском крае. Тогда же в правительстве последнего сообщили РБК, что болезнь госпитализированного там пациента протекает в легкой клинической форме.

Первые случаи заболевания вследствие заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. К 4 февраля, по данным ВОЗ, заражены 17 391 человек (из них в Китае 17 238). За пределами КНР зафиксировано 153 подтвержденных случая заражения более чем в 20 странах. Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 20 438 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 20 623 человека. От болезни погибли 427 человек. Большинство летальных исходов отмечается в столице провинции Хубэй, откуда распространялся вирус.

Теги: коронавирус, Забайкалье, состояние
Материалы по теме
В Макао закроют все казино из-за коронавируса
Общество
В Гонконге зафиксировали первую смерть от нового коронавируса
Общество
В Китае от коронавируса умерли 425 человек и заразились свыше 20 тыс.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter