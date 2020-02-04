Власти сообщили о состоянии зараженного коронавирусом в Забайкалье

Аягма Ванчикова (Фото: пресс-служба Правительства Забайкальского края)

Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкалье с коронавирусом, идет на поправку. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова, передает ТАСС.

«Он идет на поправку, заболевание протекает в легкой форме», — сообщила зампред краевого правительства.

Однако, отметила Ванчикова, в медицинском учреждении все равно приняты повышенные меры безопасности. Например, под наблюдением врачей остаются жена и дочь заболевшего. Чувствуют они себя также хорошо, однако результаты анализов на коронавирус пока не готовы.

По словам Ванчиковой, у гражданина КНР и его семьи регулярно берут анализы и направляют в исследовательский центр в Новосибирск. Когда будут получены результаты третьего анализа гражданина КНР, не известно, уточнили ТАСС в ситуационном центре. Результаты анализов его жены и дочери пока также не получены, сообщили там.