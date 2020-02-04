СМИ узнали о планах ГК «Самолет» построить жилой кластер в Новой Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Группа компаний «Самолет» планирует к 2035 году в Новой Москве построить жилой кластер общей площадью 2,3 млн кв. м. Инвестиции в проект составят 170 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя девелопера.

Два консультанта, работавшие с девелопером, пояснили изданию, что проект планируется реализовать на земельном участке площадью в 87,7 га, который компания приобрела на Варшавском шоссе, недалеко от Подольска.

По словам представителя группы, девелопер намерен объединить участок с тремя другими в Новой Москве — в поселении Рязановское и поселках Остафьево и Алхимово. В результате общая площадь территории составит 580 га. Представитель группы отметил, что жилой кластер станет одним из крупнейших проектов в портфеле «Самолета». До этого таковым считался комплекс «Пригород Лесное», который предполагает застройку 372 га недалеко от города Видное. Там планировалось возвести в общей сложности 3,5 млн кв. м недвижимости. По словам представителя девелопера, сейчас его площадь сопоставима с проектом на Варшавском шоссе.

Представитель «Самолета» также отметил, что проект в Новой Москве планируется реализовать совместно с различными партнерами. При этом он не стал уточнять, о ком именно идет речь.

По итогам 2019 года группа «Самолет» ввела в эксплуатацию 502 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, что на 130% больше показателей предыдущего года. В результате застройщик занял второе место в Московском регионе по объемам введенных площадей.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства группа «Самолет» (объединяет компании «Самолет Девелопмент», «Самолет две столицы» и другие) занимает шестое место в России по объемам жилищного строительства. Группа строит 1,36 млн кв. м жилья в Москве, Ленинградской и Московской областях. На Подмосковье приходится 75% текущего строительства.



Доли акционеров «Самолета» распределились следующим образом: Михаил Кенин и его семья владеют 41,5% акций, Павел Голубков — 37%, Игорь Евтушевский — 10%, еще 2% у члена совета директоров группы Антона Елистратова. Еще 9,5% ГК «Самолет» принадлежат инвестиционному закрытому паевому фонду (ЗПИФ) «Проектный» под управлением «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции».

Партнером ГК «Самолет» в нескольких проектах выступает Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. В частности, ему принадлежит доля в компании «Самолет две столицы», однако в группе РБК ранее говорили, что он не участвует в проектах на территории Подмосковья.