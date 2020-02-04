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Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике рака

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала советы по профилактике онкозаболеваний. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

По данным специалистов, вероятность возникновения онкологии у людей увеличивается с возрастом. В ведомстве напомнили, что рак возникает в результате преобразования нормальных клеток в опухолевые в результате многоэтапного процесса, в котором предраковое поражение переходит в злокачественную опухоль. Эти изменения происходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека и тремя категориями внешних факторов. В частности, Роспотребнадзор причислил к таким категориям:

  • физические канцерогены (ультрафиолетовое и ионизирующее излучение);
  • химические канцерогены (асбест, компоненты табачного дыма, афлатоксины (загрязнители пищевых продуктов, а также загрязнитель питьевой воды — мышьяк);
  • биологические канцерогены (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами).

Ведомство отнесло к группе риска людей с генетической предрасположенностью к онкологическим заболеваниям. Также в Роспотребнадзоре отметили, что coблюдeниe здopoвoгo oбpaзa жизни и peгyляpнoe oбcлeдoвaниe являются важнейшими мерами по профилактике возникновения опухолей.

Отмечается, что около 30% всех случаев онкозаболеваний возникают из-за нездорового питания, недостаточной физической активности, а также из-за употребления табака и алкоголя. Так, развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках связано с ожирением и избыточной массой тела, говорится в заявлении экспертов.

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Согласно исследованию, проведенному в 2015 году специалистами Международного агентства по изучению рака (МАИР), риск развития колоректального рака возникает из-за чрезмерного потребления красного мяса и мясной продукции из красного мяса. Также на развитие онкозаболеваний влияет употребление колбас, наггетсов, пиццы и других продуктов глубокой переработки. 

Профилактикой онкологических заболеваний может послужить отказ от курения и алкоголя, снижение в рационе количества красного мяса или замена его мясом птицы либо рыбой. Также в ведомстве посоветовали есть побольше овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом. Риск возникновения новообразований может снижать и употребление рыбьего жира, отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также заявили, что вероятностью снижения заболевания раком может послужить соблюдение правил здopoвого oбpaза жизни: физичecкaя aктивнocть, сoблюдeниe peжимa cнa и бoдpcтвoвaния, а также отcyтcтвиe вpeдных пpивычeк, таких как кypeниe и алкоголь.

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В Роспотребнадзоре также напомнили о важности прививок oт oнкoгeнных виpycoв, которые пoзвoляют opгaнизмy yничтoжить пoпaвшиe в нeгo виpycныe чacтицы. Однако даже соблюдение здopoвoгo oбpaзa жизни нe гapaнтиpyeт oтcyтcтвия возникновения oпyхoлeй. Пoэтoмy специалисты считают необходимым проходить регулярные обследования. 

Теги: Роспотребнадзор, онкология, рекомендации
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