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Ученые выявили ранее неизвестную причину возникновения рака

Первопричиной возникновения онкологических заболеваний являются не только онкогены и гены-супрессоры опухолей, но и вариации в ДНК, влияющие на экспрессии этих генов. К такому выводу пришли эксперты международной группы исследователей, чьи результаты опубликованы в британском журнале British Journal of Cancer.

Эксперты пришли к выводу, что некодирующая последовательность белков ДНК, часто именуемая как «мусорная ДНК», способна усовершенствовать генетическое сканирование для определения риска развития онкологического заболевания.

Специалисты проанализировали более 6 млн вариаций генов в 13 различных тканях тела человека. Исследование проводилось для того, чтобы установить возможное существование корреляции между наличием определенного отличия последовательности ДНК и определенным поведением генов. В итоге ученые пришли к выводу, что некоторые последовательности связаны с онкогенами и генами, подавляющими развитие опухоли. Эксперты выяснили, что в основном такие вариации встречаются в регионах ДНК, отвечающих за регуляцию иммунной системы и специфичных для каждой из тканей внутриклеточных процессов

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Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

В ноябре издание MedicalXpress опубликовало статью ученых из университета Северной Каролины, которые описали теорию возникновения раковых заболеваний. В ней биологи-онкологи Пинку Мукерджи и Мукулика Бозе обсуждают механизм, согласно которому бактериальные инфекции могут становиться причиной развития различных раковых заболеваний. Ученые пришли к выводу, что около 20% всех злокачественных образований связаны с какой-либо инфекцией (вирусной или бактериальной), причем первопричиной их появления является постоянное воспаление.

Кроме того, в статье обосновывается вероятность возникновения рака из-за взаимодействия микробов с MUC1 — мембранным белком из группы муцинов, который присутствует почти во всех железистых эпителиальных клетках. Исследователи пришли к выводу, что из эпителиальных клеток развиваются злокачественные образования в толстой кишке, легких, желудке, печени и поджелудочной железе.

Теги: онкология, исследование
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