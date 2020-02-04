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СМИ узнали о поддержке Минздравом запрета на курение в коммуналках

Минздрав России поддержал инициативу депутатов о запрете курения в общих помещениях коммунальных квартир. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Как пояснили изданию в минздраве, целью этой меры является защита граждан от воздействия табачного дыма.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков заявил, что введение данной инициативы требует тонкого подхода.

«Лично я как человек некурящий запретил бы курение в общих помещениях коммунальных квартир, если интересы другой стороны также будут учтены. Надо понять, где люди могут дымить и при этом не доставлять проблем соседям», — отметил Жарков.

По словам члена Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктора Зыкова, необходимость введения подобных мер обусловлена большим количеством жалоб жильцов коммуналок. На сегодняшний день жильцы могут подавать судебные иски и доказывать причиненный им ущерб в том случае, если их игнорируются их просьбы не курить в общих помещениях. Однако после принятия закона они смогут обращаться за помощью у участковому в том случае, если конфликт не будет разрешен.

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Группа депутатов из фракции «Единой России» внесла в Госдуму законопроект об ограничении курения в общих зонах коммунальных квартир в декабре 2019 года. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такими помещениями в коммунальных квартирах, в соответствии с Жилищным кодексом, считаются, в частности: кухни, коридоры и санитарные помещения (туалеты, ванные комнаты). Предполагается, что данный документ позволит защитить некурящих граждан, которые порой по вине соседей-курильщиков вынуждены почти круглосуточно вдыхать табачный дым, что наносит их здоровью непоправимый вред.

Теги: Минздрав России, курение, запрет, коммуналки
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