В Госдуму внесли проект закона о запрете курения на кухнях коммуналок

В Госдуму внесли проект закона о запрете курения на кухнях коммуналок

Список помещений, курение в которых запрещено, может расшириться, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов из фракции «Единой России». Разработчики законопроекта предлагают запретить — по аналогии с помещениями общего пользования в многоквартирных домах — курение в помещениях, «составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такими помещениями в коммунальных квартирах, в соответствии с Жилищным кодексом, считаются, в частности:

кухни;

коридоры;

санитарные помещения (туалеты, ванные комнаты).

Действующее законодательство курения в таких помещениях не запрещает.