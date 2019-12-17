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В Госдуму внесли проект закона о запрете курения на кухнях коммуналок

Список помещений, курение в которых запрещено, может расшириться, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов из фракции «Единой России». Разработчики законопроекта предлагают запретить — по аналогии с помещениями общего пользования в многоквартирных домах — курение в помещениях, «составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такими помещениями в коммунальных квартирах, в соответствии с Жилищным кодексом, считаются, в частности:

  • кухни;
  • коридоры;
  • санитарные помещения (туалеты, ванные комнаты).

Действующее законодательство курения в таких помещениях не запрещает.

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«Законопроектом предлагается устранение законодательного пробела в части защиты прав некурящих граждан, в том числе детей, женщин, стариков», — отмечают авторы законопроекта. По их словам, некурящие из коммунальных квартир из-за курящих соседей вынуждены круглосуточно вдыхать табачный дым, что наносит непоправимый вред их здоровью. 

Теги: Госдума, законопроект, курение
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