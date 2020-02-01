Армия Сирии обнаружила у боевиков в Идлибе оружие западного производства

Сирийская армия обнаружила большое количество вооружения, которое оставили боевики при отступлении вглубь Идлибской зоны. Об этом говорится в поступившем в распоряжение РБК заявлении руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), генерал-майора Юрия Боренкова.

«Это свидетельствует о мощном боевом потенциале террористов, который обрушился бы на такие густонаселенные города как Хама и Алеппо, если бы не контрнаступление сирийской армии», — сказал генерал-майор.

Он отметил, что при отражении атаки террористов сирийские военные захватили или уничтожили 11 танков, девять бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 62 пикапов с установленным на них крупнокалиберным вооружением.

Также сирийским властям удалось захватить девять «джихад-мобилей», четыре реактивные системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и четыре беспилотных летательных аппарата.

30 января СМИ сообщили о гибели десяти мирных жителей в результате авиаудара, нанесенного российскими ВКС по сирийской провинции Идлиб. В Минобороны России опровергли эти данные, назвав их «информационной провокацией».