В Госдуме предложили обеспечить ветеранов мобильными телефонами

В Госдуме предложили выдать ветеранам Великой Отечественной войны мобильные телефоны. Об этом сообщил РБК председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Мы начали прорабатывать этот вопрос с Минкомсвязью, получили уже предварительную поддержку коллег», — сказал он. Хинштейн отметил, что для финансирования инициативы в Госдуме намерены привлечь операторов сотовой связи.

Депутат пояснил, что на каждом телефоне будет установлен «тревожная кнопка», которая позволит ветеранам в критическую минуту без промедления связаться с дежурными службами или волонтерами.

За каждым из фронтовиков партия «Единая Россия» планирует закрепить персонального волонтера — помощника, который будет приходить в любой ситуации. «Телефоны требуются максимально простые в эксплуатации — это будут кнопочные модели с максимально большими кнопками, поскольку мы понимаем, что самому молодому участнику войны 93 года», — пояснил Хинштейн.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос дополнительных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии 75-летия Победы. Ранее в апреле глава государства подписал указ о ежегодной выплате ветеранам в размере 10 тыс. руб.