В Пулково экстренно приземлился самолет из Варшавы

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В петербургском аэропорту Пулково совершил экстренную посадку самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс из Варшавы, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу аэропорта, информацию подтверждает 78.ru. Экипаж сообщил о технической неисправности.

На борту лайнера находились 65 человек, никто не пострадал. По данным портала, технические проблемы возникли у самолета перед самым прилетом. Сообщение о внештатной ситуации аэропорт получил, когда лайнер уже заходил на посадку. На полосу прибыли все экстренные службы, однако самолет приземлился благополучно, после чего его отправили на стоянку.

Утром 3 февраля стало известно об аварийной посадке самолета авиакомпании «Руслайн» в Томске. У лайнера Bombardier при посадке оказалось повреждена передняя стойка шасси. Полосу пришлось временно закрыть, ближайшие рейсы из Москвы авиакомпаний «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» перенаправили в аэропорт Новосибирска.