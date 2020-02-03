Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 63,91 (+0,77) Quote, 12:12
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 70,79 (+1,19) Quote, 12:12
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса Политика, 21:22 WSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса Экономика, 21:05 Турция сообщила о нейтрализации 76 военных Сирии после обстрела в Идлибе Политика, 20:58 «Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник Политика, 20:44 Rusal приостановит работы в Гайане из-за беспорядков Бизнес, 20:38 В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление Общество, 20:30 Кокорин за две минуты оформил дубль в товарищеской игре за «Зенит-2» Спорт, 20:28 В Пулково экстренно приземлился самолет из Варшавы Общество, 20:26 Адвокат сообщил об отказе Генпрокуратуры извиняться перед Голуновым Общество, 20:22 Путин дал российское гражданство бразильцу из мини-футбольного клуба КПРФ Спорт, 20:21 Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ в 2019 году выросла почти вдвое Бизнес, 20:18 В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган» Общество, 20:14 Арестованного боксера Кушиташвили исключили из сборной России Спорт, 20:01 Бизнес попросил ФАС поменять сроки предустановки российского ПО Технологии и медиа, 19:57
Общество ,  
0 

В Пулково экстренно приземлился самолет из Варшавы

Фото: Artur Widak / Zuma / Global Look Press

В петербургском аэропорту Пулково совершил экстренную посадку самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс из Варшавы, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу аэропорта, информацию подтверждает 78.ru. Экипаж сообщил о технической неисправности.

На борту лайнера находились 65 человек, никто не пострадал. По данным портала, технические проблемы возникли у самолета перед самым прилетом. Сообщение о внештатной ситуации аэропорт получил, когда лайнер уже заходил на посадку. На полосу прибыли все экстренные службы, однако самолет приземлился благополучно, после чего его отправили на стоянку.

Утром 3 февраля стало известно об аварийной посадке самолета авиакомпании «Руслайн» в Томске. У лайнера Bombardier при посадке оказалось повреждена передняя стойка шасси. Полосу пришлось временно закрыть, ближайшие рейсы из Москвы авиакомпаний «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» перенаправили в аэропорт Новосибирска.

Теги: Пулково, Санкт-Петербург, Польша, самолет, экстренная посадка
Материалы по теме
Вылетевший в Ростов лайнер Utair запросил экстренную посадку во Внуково
Общество
В Домодедово объяснили экстренную посадку самолета из Симферополя
Общество
Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter