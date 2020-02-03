Прокуратура начала проверку после поломки шасси у самолета в Томске

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Томская транспортная прокуратура начала проверку, после того как самолет авиакомпании «Руслайн» повредил переднюю стойку шасси при посадке в аэропорту. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, лайнер Bombardier CRJ 100 приземлился в томском аэропорту Богашево в 05:46 по местному времени (01:46 мск). В прокуратуре сообщили, что во время посадки у него произошло частичное разрушение передней стойки шасси.

Всего на борту находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. После инцидента самолет оставался на взлетно-посадочной полосе, где его обследовали. В результате до 11:00 (07:00 мск) работу аэропорта приостановили.

В ведомстве заявили, что из воздушной гавани должны были вылететь семь рейсов. Около 400 пассажиров ждали вылета в здании аэропорта. Другие лайнеры направили в новосибирский аэропорт Толмачево.